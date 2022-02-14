俄羅斯花式滑冰天才女將瓦莉娃（Kamila Valieva）暫時甩脫禁藥案的糾纏，獲准繼續參加剩餘冬奧賽事。國際體育仲裁庭14日做出判決，由於瓦莉娃未滿16歲，理當受到WADA（世界反禁藥組織）條例的保護，她在冬奧不會被禁賽。瓦莉娃已經幫助ROC（俄羅斯奧會）摘下花滑團體金牌，現在她有機會於個人項目再添獎牌。

美國奧會對仲裁庭的判決「非常失望」，他們批評奧運應該用最高標準來保障運動員競技權利，批評俄羅斯奧會不尊重整個系統。ROC在花滑團體摘下金牌，美國銀牌，日本銅牌，其中瓦莉娃在短曲項目拿到驚人的90.18分，於長曲項目成為首位在奧運四周跳的女將，拿到178.92超高分。

國際奧會表示尊重仲裁庭的決定，但這還不是最終結果，禁藥案審結之後（可能要花很長時間）仍可能收回ROC的金牌，只是允許瓦莉娃繼續比賽而已。

瓦莉娃今年15歲，她去年12月25日提供的樣本被驗出禁藥，今年2月8日被禁賽（北京冬奧4日開幕），但俄羅斯反禁藥組織解除她的禁賽令，引起WADA的不滿，向仲裁庭上訴。

仲裁庭指出主要的程序瑕疵在於通知禁賽的時間太晚，距離瓦莉娃去年交出樣本差不多6個星期了，這已經不是她的錯，因此允許她比完冬奧再說。WADA認為瓦莉娃年紀太小，真正該負責的是她身邊的醫生、教練這些成年人。