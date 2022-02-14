納豆住院22天畫面首曝光！ 女友依依曝最新病況「撐過最難熬的時間」 深情告白：陪你走完這條路

納豆（林郁智）1月因為覺得頭痛不舒服，所以在女友依依的陪伴下，一起搭計程車前往醫院檢查，不料檢查結果卻診斷出腦壓過高以及出血現象，因此在醫生建議下，納豆只好緊急接受手術，目前已經住院第22天，女友依依今首次在臉書發文，透露納豆目前已經度過最危險的時間，自己也會一直陪在男友身邊，而納豆經紀人剛透過訊息回應納豆目前的狀況。

經紀人表示，「這陣子非常感謝院方的照顧，以及家人和依依的陪伴，更謝謝一直關心納豆的大家。接下來納豆原有一些工作的安排，但避免太操勞導致休養不足，醫生建議這段時間要讓他多休息、不要急著上工。與家人溝通後，已向各單位告假到五月份，很抱歉造成大家的困擾，也謝謝工作夥伴們的體諒。這段時間辛苦各位媒體朋友，請讓豆哥好好休息！未來納豆還有很多事情等著他去做，等他準備好了請大家再給予他鼓勵與支持。」

在納豆住院多日後，依依今（14）日稍早也在臉書粉絲團上曬出納豆的病床照，表示「這陣子，讓許多人擔心了，真的很不好意思。但很感謝的是，我們也收到很多人的關心」，接著透露「豆很辛苦的撐過了最難熬的時間，他讓我們每個人都充滿希望，所以我也會加油，除了繼續陪著你走完這條路之外，我會當一個不讓你擔心女朋友」，照片中的依依也緊緊牽著納豆的手，讓不少人相當感動。