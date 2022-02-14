過年是家家戶戶團聚溫馨的美好時刻，但一些貧困家庭卻常憂心經濟，對子女開學的學費愁眉不展。為幫助家扶兒安心學習，家扶基金會全台家扶中心於14日起展開為期一周的「虎哩幸福過好年」新春義賣，目標籌募1000萬助學金。

去年起受疫情影響至今，家扶基金會統計至2021年12月已有9030戶弱勢家庭衝擊生計，扶助家庭約6成為單親、超過1成為隔代教養背景，節衣縮食已經成為這些家庭的日常。

2021年「弱勢家庭照顧能力與需求調查」發現，弱勢家庭主要負擔家計者，遇工作不穩定或失業情況，有超過6成的家庭無法維持基本生活開銷，有53.0％無法支付孩子的學費、托育或課後照顧費用。

目前就讀高一的小雅與兩個妹妹由父親獨自扶養長大，家庭經濟主要由從事農務臨時工的父親一肩扛起，但受疫情影響、工作量較少，父親雖然每天辛勤工作，但也只能維持家中的例行開銷；面對即將開學，小雅姊妹的學習費用令其父親備感壓力。

家扶中心主任魏宗胤表示，北高雄家扶中心目前扶助家庭共2532戶，有4381名弱勢兒少。面對大環境與經濟不斷受衝擊，扶助家庭更是不容易，家扶中心邀請民眾共同關懷弱勢，幫助家庭安心過年、孩子安心學習。

北高雄家扶中心舉辦「虎哩幸福過好年」新春義賣活動，希望民眾可就近參加，購買各式商品或捐款，共同幫助弱勢孩子，請民眾上官網查詢（https：／／www.ccf.org.tw／）。