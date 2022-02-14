為順利推動國家雙語政策，教育部今天表示，110學年經核發聘僱許可的外籍教育人員共1156人，之前第一波已有88人來台，自2月15日起開放「第二波高級中等以下學校外籍教育人員」申請專案入境，另外1068人可以提出申請。

近兩年受疫情影響，外交部配合中央流行疫情指揮中心實施「邊境嚴管」措施，各駐外館處暫停受理各類簽證申請，致影響部分已獲教育部高級中等以下學校錄取之外籍教育人員來台困難。

教育部國教署組長林祝里表示，110學年經核發聘僱許可的外籍教育人員共1156人，去年12月29日前已有88人來台，但在農曆春節前，為避免大量返國人潮影響國內檢疫量能，因此去年12月14日至今年2月14日期間，暫緩受理各級學校申請所聘外籍教育人員專案入境。

目前春節返鄉潮已漸趨緩，教育部將重行受理高級中等以下學校申請所聘外籍教育人員來台服務。教育部已報請指揮中心同意，2月15日起開放「第二波高級中等以下學校外籍教育人員」申請專案入境，另外的1068人可提出申請。

教育部說明，配合指揮中心規定強化邊境檢疫措施，所有預計入境的外籍教育人員抵臺前應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告」及出示「完整接種疫苗證明」，且事前安排檢疫居所（僅限防疫旅宿或集中檢疫所）。

這些外籍教育人員抵台後皆須配合採深喉唾液，進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫及7天自主健康管理。外籍教育人員應於入境後檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。

教育部提醒，15日起將開放第二波外籍教育人員申請專案入境，請各縣市政府協助高級中等以下學校，依指揮中心最新防疫規定及流程向教育部國教署完成所聘外籍教育人員專案入境申請。