高雄確診者現北市足跡 曾赴吉松日本料理、搭高鐵回左營 16:082022/02/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市今公布案19730足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今公布1例外縣市確診個案足跡，為案19730高雄個案，在1月16日從大陸返台，2月13日才出現症狀，而案19730曾在2月11日中午到過中山區中山北路二段的吉松日本料理；並在下午2點31分搭乘高鐵車次0137從台北站到左營站。 苗栗確診女攤販遊新竹足跡曝 尖石朝日溫泉、內灣老街入列 上半年聯貸 ESG、永續成主流 #足跡 #吉松日本料理 #高鐵 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 329黃金檔期 房市百億大案 北中南開花 04:102022/02/14 財經要聞 台南出現新北個案足跡 逛南紡購物中心及星巴克 36人遭匡列 15:432022/02/14 生活 《櫃買市場》濾能上櫃案2月16日審議 08:012022/02/14 財經 印度國營人壽保險公司擬上市 將創印度最大IPO案 07:422022/02/14 財經 櫃買中心2/17審議正基公司上櫃案 16:142022/02/14 財經 花蓮吉安國小球場油桐花 4月啟用 04:102022/02/14 地方新聞 春遊下榻晶華、晶英、捷絲旅 加購高鐵票享7折優惠 11:302022/02/14 財經 考院公布優先法案清單 新進公務員退撫新制3月送出 15:152022/02/14 政治 立法院新會期 最快22日開議 04:102022/02/14 政治要聞 離奇！紅茶店員工染疫 父是高雄港司機4採陰 15:032022/02/14 生活 嘉聯益電子廠昨＋3 侯友宜：今天新北沒有新增個案 11:272022/02/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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