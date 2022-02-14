台北市今公布1例外縣市確診個案足跡，為案19730高雄個案，在1月16日從大陸返台，2月13日才出現症狀，而案19730曾在2月11日中午到過中山區中山北路二段的吉松日本料理；並在下午2點31分搭乘高鐵車次0137從台北站到左營站。