新穎生醫（6810）14日表示，旗下首創診斷糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑DNlite-IVD103，授權知名經銷商Biomed Global行銷東南亞雙方已完成經銷代理合約簽署，並密集展開銷售訓練與推廣，為全球佈局再下一城。

DNlite-IVD103是全球第一個精準管理及預防糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑。根據合約，新穎將授權Biomed於馬來西亞、新加坡、不丹獨家銷售DNlite-IVD103，同時給予在印尼地區的非獨家代理銷售權，雙方將共同推廣糖尿病腎病（DKD）的最新診斷標準。

Biomed是馬來西亞與新加坡生物醫學暨生命科學行業中的領導廠商，在診斷試劑及相關儀器設備銷售領域有長達30年的專業經驗，通路遍佈緬甸、泰國、馬來西亞、新加坡、不丹等東南亞國家，服務超過1.61億人口市場。

Biomed與各國醫療院所（含公私立醫院）、商業實驗室等機構皆維持良好關係，主要客戶包括生物檢測品牌企業BD、ThermoFisher、BIO-RAD、Helmer、Luminex等，是自動免疫分析儀大廠Dynex新馬地區的獨家代理商。Biomed2021年營收較2020年大幅成長163%達1.5億美元。

Biomed看好DNlite-IVD103檢測慢性腎病市場的發展，將與新穎共同參與2月24-27日在馬來西亞吉隆坡實體與線上同步舉行2022年世界腎臟病大會（WCN2022）聯合推廣。

新穎董事長曾錙翎表示，全球罹患糖尿病人數約4.63億且持續增加；其中，新加坡每9名成年人中有1人是糖尿病患，馬來西亞則是每5名中有1人，而絕大多數的洗腎患者都是由糖尿病腎病變引起，這在馬來西亞與新加坡的比率高達近七成，是全球糖尿病腎病變最嚴重的二個國家。糖尿病腎病屬於最致命及最不可預測的疾病之一，但目前卻仍欠缺黃金診斷標準，DNlite-IVD103有機會填補糖尿病腎病變管理缺口，成為精準醫療黃金標準，為全球腎病醫學指引典範。