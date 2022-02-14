中鋼1月合併營收400.27億元 年增29.88％ 15:572022/02/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）1月份合併營收達到400.27億元、月減2.36％、年增29.88％。 東陽元月合併營收17.44億元 年增17.33％ 鉅橡1月合併營收1.25億元 年增率1.3％ #中鋼 #合併營收 #合併營收達 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《食品股》農曆春節落點不一 鮮活1月營收年減18％ 16:142022/02/14 財經 豐興1月合併稅前淨利為3.53億元、年增23.42％ 19:172022/02/11 財經 瓦城一月營收年增5.38％ 多點展店挹注動能 16:002022/02/14 財經 《鋼鐵股》最旺元月 中鋼營收年增近3成 15:572022/02/14 財經 《興櫃股》基期墊高 普生1月合併營收年減3成 10:002022/02/12 財經 中鋼3月內銷盤價 全面看升 04:102022/02/14 證券．權證 《汽車股》OEM、AM雙增 東陽1月營收衝兩年來最高 10:512022/02/14 財經 吃高速傳輸大單 概念股旺到年底 04:102022/02/13 財經要聞 聯發科1月營收 創同期新高 04:102022/02/12 財經要聞 上市 13檔好漢股 外資狂敲 04:102022/02/11 證券．權證 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋連3漲 型鋼也轉升 11:592022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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