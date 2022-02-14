據《工人日報》報導，北京市大北農集團近期推出鼓勵優育方案，對生育職工在產假、生育金方面予以獎勵。在資金獎勵上，第一孩獎勵3萬元（人民幣，下同），第二孩6萬元，第三孩9萬元。在產假方面，員工生第一孩時，企業將在大陸國家標準上增加1個月產假，生第二孩加3個月產假，生第三孩享受12個月產假。此外，給予男性員工9天陪產假。

企業相關負責人介紹，推出這一方案目的是積極響應大陸國家政策，鼓勵員工生育，同時提高員工福利待遇，踐行公司「報國興農」的企業使命。不過，此前已經生育的職工不再享受相應獎勵，方案主要向「新員工、年輕員工傾斜，給新員工帶來新希望」。

「鼓勵優育方案已從今年1月1日起開始執行，但政策及實施細則仍在制訂的過程中。」企業相關負責人表示，在制定大北農優育方案的實施細節時，企業將積極與職代會代表和員工代表溝通、討論，尤其是和女性員工溝通，爭取做到既增加員工幹事創業積極性，又增強員工的價值感、歸屬感和獲得感。