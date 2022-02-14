台中捷運綠線南屯站現設有機車停車場設施供機車族停放。市議員張耀中14日接獲市民投訴，指南屯站機車停車場出入口車道和走道共道，機車族停車後不管要搭捷運或是其他目的，都需從原本入場地方走出去和走進來牽車離場，動線安排十分不便。中捷公司強調，將先改善縮短車道入口側柵欄長度，以增加行人通道空間。

張耀中說，市府花了數百億建設捷運綠線，當初在原始規畫設計完全無考慮設備點交後，給中捷經營及使用細節上的問題，機車停車場出入口和行走通道設置在同一處，除讓停放機車者感覺到出入不便外，也讓維護管理設施的人提心吊膽，萬一發生碰撞傷害事故，三方皆耗時勞心勞力。

張耀中指出，南屯站每日約有千人進出，幹線公車也有行經該站，現勘時發現停機車數量並不多約10多輛，且現況機車出入口開在五權西路側實在不明顯，未來也會和聯開案的汽車出入口爭道，這樣長期循環就是機車停車部分委外管理虧錢，同時捷運的運量也不好提升，市府交通局應找出方法改善。

張耀中強調，綠線南屯站機車停車場出入口和行走通道共道實在不好看，但另一側文心路出入口，據說須和場站聯合開發者協調才有機會使用，這部分有賴主管機關的交通局協調，讓這站機車出入口有改善的可能和機會。

台中捷運公司表示，針對民眾反映捷運南屯站停車場人行通道問題，因該站停車場原始設計為單一出入口，人車皆僅能由五權西路側進出，因此公司將先行改善縮短車道入口側柵欄長度，並於地面畫設「行人優先」標示，以增加行人通道空間。