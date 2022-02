HowZ在情人節推出〈See Me On The Moon〉MV。(迷音樂Me Music提供)

HowZ新歌〈See Me On The Moon〉MV今情人節(2/14)晚甜蜜上線,這首歌以充滿強烈節奏感的Funk舞曲唱著HowZ對月亮的想像,MV也結合許多生活瑣碎片段;乘著月光走在下班回家路上的平凡日常,藏著每個人腦中天馬行空的幻想。MV拍攝時HowZ首次挑戰吊鋼絲,呈現騰空飛向月亮的畫面,然而過程卻讓他直呼比想像中的還高難度。

為了順利拍攝,HowZ首次在片場「吊鋼絲」,他笑說:「跟想像中的完全不一樣!」提到本來抱著好玩、有趣的心情嘗試,卻殊不知其實充滿挑戰「主要是要穩定全身的肌肉,在畫面上才不會晃來晃去;可惜最近因為宣傳期幾乎沒時間運動,發現自己的核心肌群退步了。」他也分享隔天因此全身痠痛,起床的時候尤其覺得腹肌特別有感,直呼自己太久沒運動。

HowZ首張個人專輯《帶光者theLightBringer》獲好評,第四波主打〈See Me On The Moon〉MV今晚於「HowZ」YouTube官方頻道甜蜜上線。這次MV中節錄許多看似平常卻充滿想像的生活片段,包括下班時的車潮、與朋友在家放鬆的嬉鬧、深夜的Live House與酒吧以及那些夜晚喝醉的倒在路邊的人們...等,HowZ就像是觀察著這一切的使者,靜靜看著這些沐浴在月光下的日常街邊風景,最後則隨著月亮升起,騰空緩緩飛向月球。

