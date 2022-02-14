緯軟(4953)今天召開線上法說會，公司認為，雖然第一季受到春節假期影響，但預期3月營收可望回升到正常軌道，第一季仍可繳出季成長成績。目前營收成長能見度高，全年各季營收堆疊下營收再拚新高，2022年營收及獲利做到雙成長的目標。

2021年全年合併營收61.78億元，年增21％，再創歷年新高，稅後淨利4.56億元，每股盈餘為6.91元，獲利創歷年次高。2021年營收高速成長，主要動能來自IT高科技、金融業及製造業，尤以製造業的表現超乎預期，業績跳躍成長。全年整體平均毛利率23.3％，低於上年度的25.8％，主要受到5000人以上大型客戶數增加，這些大客戶標案價格透明又有同業競爭，毛利率較低，而為取得市占率，前期投入建置成本增加導致稀釋利潤；其次，高科技行業面臨人才緊缺，薪資使得人事成本上升，此外，緯軟也擴編招聘服務團隊，使得營業費用增加較多，目前已經完成，隨著團隊運作效率提升，投資效益將逐步顯現。

2021年IT高科技營收占比43％，營收年增13％；金融業占比28％，營收年增33％，電信業占比14％，營收年增3％，製造業占比10％，營收年增72％。地區別來看，大陸營收占比63％，年增40％，台灣營收占比16％，年增25％，日本營收占比12％，年減17％，歐美及其它地區占比9％，年減13％。

IT高科技業務在2021年陸續取得電商、跨國科技、互聯網企業，今年還是快速成長的一年，尤其新的指標客戶群進入快速成長期，延續去年第四季成長力道，今年營收占比再攀高。半導體、資通訊預期今年營收持續上揚，新能源收入也是倍增，製造業2022年也會維持高速發展，成為第二成長引擎，占比拉高將超越電信業比重，電信業今年會略微衰退，主要5G相關研發人才稀缺。金融業2021年營收增幅過3成，預期2022年穩健但增速會減緩。

緯軟經營團隊指出，2021年底員工人數已達8000人，大中華地區仍是成長引擎，今年快速擴大規模為首要策略目標。獲利部分，指標客戶毛利率略低於平均，毛利率結構性變化加上薪資成本受通膨影響上升，會跟客戶溝通產品價格，今年獲利率略微下滑，但整體獲利可維持正成長。

公司也對於未來三年展望相當具有信心，因為主要切入一級客戶後業務量陸續增加，會有好幾年成長空間。去年已經新增六家一級客戶，一級客戶占整體營收20％，今年開春又入選新的一家大陸龍頭企業供應商，而原本6到12個月建置200人到300人技術服務團隊，目前縮短到三個月內建置完畢，管理優化將帶動營收增長加速。