有「新債王」之稱的Doubleline Capital創始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）提出警告，稱美國市場已經開始閃爍一連串經濟可能陷入衰退的信號，包括美國2月消費者信心崩跌，以及美國公債殖利率曲線趨於平坦，長短期債息可能「倒掛」。

岡拉克表示，消費者信心向來是評斷未來經濟走向一項可靠的領先指標。根據上周五密西根大學發布的數據，在通膨可能進一步走升的預期籠罩下，美國2月消費者信心指數初值跌至61.7，遠不及經濟學家預估的小幅升高至67.5，並創下2011年10月以來的逾10年新低。該報告亦指出，2月美國消費者信心回落全都發生在年收入10萬美元以上的家庭，可能反映股市近來的走跌。

岡拉克表示，消費者信心下滑、缺乏新的經濟激勵措施，以及聯準會將收緊貨幣政策，這對美國經濟都不是好兆頭，今年晚些時候美國經濟活動恐將轉弱。

他並表示聯準會對抗通膨的行動已經落後，勢必得比市場所預期的更快調升基準利率，他預估聯準會今年將升息5次，且3月升息2碼（50個基點）的可能性達三分之一。

岡拉克亦提到美國公債殖利率曲線可能即將出現倒掛情況，即短期債券殖利率高於長期債息，這向來被視為是經濟即將陷入衰退的信號。當10年期與2年期公債殖利率利差縮小至50個基點以內，就進入了經濟衰退的觀察期。

此外，岡拉克指出信貸利差正在擴大，是另一個經濟衰退的指標，這顯示市場對一些企業的償債能力信心下滑，以及信貸市場可能瀕臨失控，恐阻礙某些企業低息舉債的能力，他警告「這是恐慌的前奏，信貨利差可能進一步擴大，將不利於股市表現」。