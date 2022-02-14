連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2022年1月自結合併營收3.9億元，雖較去年12月4.17億元減少6.46％、仍較去年同期3.7億元成長5.38％，主因春節聚餐需求暢旺、未受疫情太大影響，配合外帶年菜銷售亮眼及新展4店搶攻春節商機，均挹注營運動能。

瓦城因應年初Omicron本土疫情升溫，於1月下旬正式推出「安心餐廳2.0」強化全台分店防疫措施，以服務、廚房、無接觸、環境「四個安心」打造讓客戶信賴的用餐場所。後續規畫導入手機點餐系統，進一步降低共用物品接觸風險。

瓦城表示，近期雖有疫情干擾，但國內2劑基礎疫苗覆蓋率已破7成，第三劑疫苗覆蓋率亦逐漸提升，而民眾歷經幾波疫情後，此次不若先前恐慌，使瓦城春節聚餐需求暢旺、未受太大影響，外帶年菜銷售表現亦維持亮眼。

此外，近期許多大型商場陸續開幕，瓦城趁勢進駐北、南話題商場多點開花，除了在樹林秀泰及高雄SKM Park開出新店，並在遠東竹北店開出「時時香」及「大心」，鎖定多人聚餐及個人客群，搶攻家庭及小資客群。

瓦城以新店開幕高話題性迎接春節連假走春用餐人潮，看好後續春酒聚餐及228連假商機，預期4家新店可望增添2月業績動能。同時，對此至2月底推出新春活動回饋顧客，期盼延續年後回流消費。