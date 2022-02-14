中鋼(2002)元月營收400億2750萬元，較去年12月409億9898萬元略跌2.36%，較去年同期308億1838萬元成長29.88%，寫下同期新高紀錄。中鋼集團旗下中龍鋼鐵1月合併營收達到98.87億元，月減9.47%、年增17.81%，主要與單價仍在高檔有關。

中鋼預計本周四(2月17日)公布3月盤價，報價可望全面上漲，市場預期，中鋼熱軋主力鋼材每公噸上漲至少500元、漲幅逾2%，其他冷軋、鍍鋅及電磁鋼片等相關鋼品也可能順勢漲價。但中鋼表示，必須考量國際市場行情及中下游客戶接單競爭力後，再適當的調整價格，若大起大落會衝擊鋼市秩序，且相關廠商認為，年後需求轉強，主要是市場增補庫存所致，至於這波增補庫存之後，是否還能維持強勁需求榮景，值得觀察。

中鋼2021年自行結算合併營收4683.2億元，合併營業利益797.5億元，自行結算合併稅前淨利844.1億元。