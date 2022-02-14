已故香港天后梅艷芳的自傳電影《梅艷芳》去年推出，該片叫好叫座，票房大開紅盤，但風光背後，卻得面對梅家人的砲火，梅艷芳的哥哥梅啟明去年12月對製片商提告，梅艷芳98歲的老母親覃美金為此對兒子感到不滿，如今不忍了，乾脆登報發聲明，斷絕母子關係。

梅艷芳的哥哥梅啟明狀告《梅艷芳》傳記電影的製片商「安樂影片」侵權，理由是他主張擁有「梅艷芳」這名字的商標權，梅母知情後勃然大怒，斥責他財迷心竅，還說如果他堅持提告，就要斷絕親子關係，而事隔多月，梅啟明依然故我，老母親也說到做到，昨天(12/13)她正式登報聲明，「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關」，事實上梅啟明提告電影公司一事，曾讓梅母氣到血壓飆高住院治療，而她早切斷對兒的經濟支持，如今更是鐵了心斷絕母子關係。

梅母接受媒體訪問，透露兒子如今負債累累，而落得這步田地，是他自作自受，但梅啟明受訪時雖認負債，卻表示僅幾萬元數目不大，還將負債原因推給老母親，說是覃美金想要看孫子，他才讓兒子從馬來西亞飛回香港，因為得負擔兒子住隔離酒店的費用，才會背上這筆債，梅啟明反倒表示對於母親已心死：「她想怎樣就怎樣啦！」。

其實原本梅母覃美金與兒子梅啟明是同一國的，梅艷芳逝世後，母子倆曾揚言追討她的遺產，母子共進退，而過了這幾年，母子倆的革命情感消退，早在梅啟明向「安樂影片」提告的第一時間，梅母就與之切割，如今還登報斷絕母子關係，對於這個決定看來是真的下定決心而為之。