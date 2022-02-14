一名女網友表示，姊姊今年考上台大，自己則是上交大，但父母卻以姊姊成績比較好為由，只願意幫姊姊繳學費，拒絕讓她上大學，更認為念台大以外的學校畢業，通常都不會太好，她當場崩潰「難道我上不了台大，就不值得念大學嗎？」

原PO近日於論壇《Dcard》透露，自己和姊姊都是剛考完大學學測的準大學生，姊姊考上台大，自己則是考上交大。12日晚間一家人在家吃晚餐，爸爸趁姊姊吃飽回房時，突然開口說「我建議妳不要上大學了，我跟妳媽本來就不打算幫妳付大學學費。」

爸爸說，姊姊既然可以考上台大，就應該讓姊姊完成大學學業，「妳就直接去找工作吧！」原PO瞬間傻眼，理智線當場斷線，質問「為什麼啊？考上交大是很爛的學校嗎？憑什麼只讓姊姊念大學？」她無奈地說，一直很期待大學生活，玩社團、交朋友，「就只因為不是考上台大，就沒資格念大學？」

媽媽也不斷地以「反正不是念台大的通常都不會太好」為由，勸告原PO去找工作，她愈聽愈生氣，激動地落淚喊「怎麼會有你們這種父母」，她無奈地問「難道我上不了台大，就不值得念大學嗎？我該怎麼辦？」

貼文曝光後，網友也十分同情她的遭遇，「妳可以辦就學貸款啊」、「下課後打工，加學貸是唯一解方」、「這種年代沒有大學學歷，根本找不到什麼工作」、「這什麼鬼家庭」、「不是所有台大畢業的都好，還是要看系所」、「交大都沒資格念大學，我念嘉南藥理是不是要退學了」。

留言中也有不少人質疑該篇貼文是創作文，「連成績都還沒出來，怎麼篤定說妳會上交大」、「怎麼覺得這篇是創作文，你是八點檔的編劇嗎？」