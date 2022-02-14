大陸央視新聞報導，今天（2月14日）江蘇省蘇州市召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，介紹疫情防控最新情況。相關負責人介紹，截至2月14日上午11時，江蘇蘇州新增7例新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者。

此外，蘇州市疾控中心通報：目前病毒的初步分析結果是Omicron變異株，相關全基因測序比對工作正在進行當中，還需要一定的時間，對重點風險場所和重點人群的排查工作在持續進行當中。

蘇州市委常委、市政府常務副市長顧海東表示，蘇州全市第一時間封控和管控相關地區39個，其中封控地區12個（吳江5個、姑蘇3個、吳中2個、昆山1個、蘇州工業園區1個），管控地區22個（蘇州工業園區10個、吳江4個、吳中4個、昆山2個、姑蘇2個），風險防範區5個（吳江2個、吳中1個、姑蘇1個、蘇州工業園區全域）。

此外，蘇州全市中小學、幼稚園暫緩開學，線下培訓機構（補習班）一律暫停。取消全市各類公眾聚集性活動；電影院、棋牌室、網咖、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉。軌道交通、計程車（網約車）、公車等嚴格實行測溫、查驗健康碼和規範佩戴口罩等措施。