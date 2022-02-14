受惠全球半導體需求強勁、以及疫情帶動電子商務及資通訊商機，經濟部加工處轄下的科技產業園區，去年營運大爆發，全年區內公司家數首度突破700家，達到715家，營業額達4656億元，年增16％，進、出口額分別達到117.27億美元及166.76億美元，這四項營運成果，都創歷史新高，今年將透過五大營運策略，把握產業成長動能，讓園區營運持續再創高峰。

經濟部加工出口區管理處14日表示，受惠於全球半導體需求強勁、以及疫情帶動電子商務及資通訊商機，2021年科技產業園區營運大爆發，全年區內公司家數首度達715家，進、出口額分別達到117.27億美元及166.76億美元，成長32.4％及16.4％，而營業額更首度突破4500億元、年增16％，達到4656億元，營運家數也達715家，「營業額、進口額、出口額和營業家數」，四項同創歷史新高紀錄，

至於全台科技產業園區的員工數，也突破8.6萬人，創下近20年新高，呈現經濟高度活絡榮景。

加工處長楊伯耕表示，科技產業園區在區內廠商共同努力，創造如此亮眼績效之後，新的一年，加工處將乘勝追擊，積極落實「開新區、育人才、促升級、推更新、以及拼永續」等五大施政主軸，以布局新的成長動能，讓園區營運持續再創高峰。

楊伯耕指出，所謂的「開新區」，就是要積極推動高雄軟體園區第二期基地、屏東科技產業園區擴區、以及楠梓科技產業園區第三園區等開發計畫，預計創造超過40公頃的新增產業空間。

「育人才」則是要透過全台首座「數位轉型共創基地」，以共創試煉方式，培育數位轉型人才，預期培育數位人才60名以上、衍生商機4.8億元。

至於「促升級」，則將全力爭取外部資源，協助廠商建立智慧製造生產線，同時輔導廠商數位轉型，並協助導入5G AIoT技術，預計促成擴大商機4億元。

他說，加工處將同步「推更新」，推動楠梓園區行政場域更新、前鎮園區更新再造、潭子園區眺島更新、以及科技產業園區公共建設升級等計畫，以新增產業空間，優化投資營運環境。

楊伯耕表示，在全球暖化危機之下，加工處也將「拼永續」，積極輔導廠商淨零排放及落實ESG，並促進循環經濟，同時落實友善職場，以建構綠色完善的優質園區。加工處表示，今年仍將面對疫情、缺工、缺料等不確定因素衝擊，不過，目前區內投資仍十分活絡，加上區內廠商已積極布局5G應用、AIoT、車用電子及遠距商機等新興應用技術，預估今年園區表現仍持續成長。