俄烏衝突升溫，地緣政治風險上升，油價上周創2014年來新高，加深市場對通膨憂慮，以及本周四（17日）凌晨將公布1月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，市場關注3月會議一次升息兩碼的可能性，不確定性因素增加，避險情緒再起，投信法人表示，新興亞股短期將陷入震盪格局。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，俄烏情緒於近日急速升溫，市場風險態度重回保守，台股14日早盤一反開春以來的樂觀情緒，大跌逾300點。俄烏衝突若走向極端，聯準會（Fed）鷹派立場將可能有轉向機會，但短期觀望重點仍聚焦在本周即將公布的會議紀錄。

張圭慧指出，會議紀錄關鍵看點有三：3月是否一次升息2碼、未來的升息計畫、縮減資產負債表規模的計畫是否提前執行，以及相關時程與幅度。目前市場共識為今年升息6次，預料若紀要沒有釋出更鷹派立場，俄烏衝突沒有進一步升溫，短期市場有望出現反彈。