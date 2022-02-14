連鎖餐飲集團瓦城泰統（2729）受惠年節聚餐需求暢旺、年菜外賣表現亮眼，以及新增4家門店，1月合併營收達3.9億元，年增5.38％。展望後市，近期許多大型商場陸續開幕，瓦城泰統集團亦趁勢展店，進駐話題商場，並於北南多點開花，在疫情再度受控趨緩，消費市場回溫，瓦城首季營收可望增溫。

瓦城2022年開年首月業績亮眼，近期雖有疫情干擾，國內2劑基礎疫苗覆蓋率已破7成，第三劑疫苗覆蓋率亦逐漸提升，經過幾波疫情後，民眾已亦不若先前恐慌；瓦城泰統集團秉持安心餐廳精神，以最高防疫標準，提供民眾安心用餐環境，因此春節聚餐需求暢旺無受到過多影響，外帶年菜銷售表現亦持續亮眼，雙重助力增長1月業績。此外，新開之4家品牌店更於1月份即時投入營運戰線，迎接春節連假人潮，2月業績表現精采可期。

今年初由於Omicron疫情再起，全台餐飲業一度繃緊神經。瓦城泰統集團更快速反應，於1月下旬正式推出強化版之「安心餐廳2.0」，針對全台分店強化防疫措施。以「安心服務」、「安心廚房」、「安心無接觸」、「安心環境」，「四個安心」打造令顧客信賴的用餐場所。

強化版之「安心餐廳2.0」奠基於瓦城泰統集團一直以來的防疫高標準外，更於服務環節、廚房控管、公共空間，如洗手間設備升級「無接觸」的自動感應式，或導入飛利浦UV-C紫外線消毒設備，提供24小時、360度的全面空氣淨化。讓顧客於春節連假期間，從進店開始、用餐過程中，都能安心在店內與親朋好友樂享美食。未來，瓦城泰統集團更將導入手機點餐系統，進一步降低共用物品的接觸風險，後疫情時代，持續提供各項貼心、安心的防疫措施。

瓦城近期拓點展店北南多點開花。遠東竹北店分別開出「時時香」及「大心」，鎖定多人聚餐及個人美食不同客群，搶攻家庭客及小資族群。「瓦城」亦於樹林秀泰及高雄SKM Park開出新店，看好新店開幕高話題性及春節走春的人潮，迎接春節後續之春酒聚餐及228連假，4家新店可望為2月業績拉升業績表現。

看好後續之聚餐及連假商機，瓦城泰統集團亦推出新春活動，回饋顧客之餘更期待延續年後回流消費。自1/20起至2/28止，「食指大動美味紅包來」不限金額消費（包含外帶外送），掃瞄wa10 QRCODE玩抽紅包遊戲，即可獲得電子券1張。