科思創已與致力於建立環境友好智慧型手機市場的荷蘭企業Fairphone展開合作，為其智慧型手機提供更多循環材料解決方案。除了為Fairphone 3及新一代的Fairphone 4手機的保護殼提供完全及部分回收的熱塑性聚氨酯（TPU）材料，科思創部分回收的聚碳酸酯材料解決方案也已應用於Fairphone 4。

而Fairephone與科思創的合作緣起於2020年的台灣創新展，在那場科思創受環保署邀請出展的展台上，科思創結識了這家在循環經濟道路上的重要合作夥伴。

這其中包括Desmopan 3095AU RC100，該材料是經評估各種工業回收塑料來源，篩選出最適合的原料後進一步研發而成。該100％再生材料展示了TPU在耐化學性和耐磨性方面的典型優勢，同時與原生材料相比，其熔點更低、流動性更佳，因此更易加工。這些特性在之前Fairphone 3保護殼的應用中已得以證明，現在該材料解決方案已進一步應用於Fairphone 4保護殼，有灰、綠、粉三種配色供選擇。

Fairphone設備以模組化設計聞名，因此可維修性更佳。這種設計需要具備高強度機械性能的材料，以允許反覆拆卸和維修。科思創模克隆消費後回收再生材料產品組合中的玻璃纖維增強等?，具有更強的硬度和抗衝擊性，為Fairphone 4需要承壓的中框提供了理想的解決方案，並與Fairphone的模組化設計方式相契合。通過在外殼中使用聚碳酸酯以及在保護殼中使用TPU塑料，科思創還實現了在各部件使用單一材料，這將有助於智慧型手機的報廢回收。

科思創工程塑料事業處全球電子電器工業市場副總裁胡楠表示，在消費後回收再生材料解決方案加持下，我們正助力Fairphone達成其永續性發展目標。通過具備高強度機械性能的材料方案，我們能助力Fairphone產品的模組化設計，提升可維修性。”諸如此類的合作項目也與我們全面實現循環經濟的願景一致。

Fairphone產品營運副總裁?偉恩說，建構更公平、永續的未來是我們共同的使命，Fairphone很高興與科思創合作，在我們的Fairphone 4中應用其回收再生材料解決方案。我們相信，科思創可以幫助我們向循環經濟邁進，從而開創一個永續的世界。這僅是第一步，我們將繼續支持科思創開發更多的永續性材料。

採用科思創消費後回收再生（PCR）聚碳酸酯材料製造的Fairphone 4零組件包含背蓋、中框和無線充電器。該模克隆聚碳酸酯產品系列的PCR含量為30％～50％，物理性能與原生材料相仿，具備良好的抗衝擊性、均衡的流動性、高硬度和阻燃性，可確保設備生命週期長久，同時較原生材料減少30％的碳排放。

科思創還開發了Desmopan TPU旗下的新系列再生及部分再生材料，已應用於Fairphone 4保護殼，並已通過專注於可回收原材料供應鏈可追溯性的RCS（Recycled Claim Standard）國際標準認證。