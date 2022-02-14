考量疫情期間百工百業皆受波及，屏東市公所在自有財源充足前提下，發放每人500元消費券，但振興方案上路後，有民眾質疑消費及兌換現金不便，不過屏東市公所近期公布兌換金額已超過4300萬元，兌現率47.53％，直接打臉外界疑慮。

屏東市代理市長程清水表示，因疫情使得台灣經濟受創，政府才有發行「五倍券」政策，市公所則延續中央政策，自行籌措財源發行屏東市消費券，目的就是鼓勵市民在地消費、照顧小攤商，藉以提升屏東市在地經濟。

他不諱言，去年底發放首日，即有民眾反映因為中央對於五倍券兌換現金嚴苛，導致部分店家怕重蹈覆轍，不敢收屏東市消費券；公所為此緊急召開會議，迅速作出決議，只要商家拿出的消費券足以辨識是屏東市公所發行，即同意兌換現金。

且為讓攤商容易換領現金，連同市民代表、里長及市公所一共設置93處兌現站，包括6處公私有市場及6處里聯合辦公室，並以「認定從寬、手續從簡、兌現從速」要點，讓店家立即換到現金。

根據統計，市公所2022年1月10日起接受店家兌換現金，平均一天兌換金額約120萬元到150萬元，且短短1個月兌換金額已達4392萬6700元，兌現率47.53％，實質活絡地方經濟；位於屏東市民族觀光夜市的金泉里長莊美香表示，消費券發行後攤商生意因此多了2至3成。

程清水則提醒，屏東市消費券使用期限到2022年3月31日止，兌換現金期限到4月30日，呼籲市民注意消費券使用時限及商家兌現期限，他有信心，還有超過2個月時間，相信兌現一定會達到預期目標。