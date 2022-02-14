嘉義縣衛生局提供22處篩檢點，鼓勵情人結伴「篩」恩愛！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今是西洋情人節，許多有情人紛紛放閃曬恩愛，為避免不安全性行為，暴露感染性病的風險，嘉義縣衛生局提供22處篩檢點，鼓勵情人結伴「篩」恩愛！

全國疫情資料顯示，性病及愛滋病的傳播均以不安全性行為主，並以年輕族群為高，嘉義縣2021年新增確診性傳染病梅毒和淋病有187人，大多透過未使用保險套及非單一性伴侶感染，至於愛滋則連2年下滑到個位數，推測與疫情有關。

嘉義縣衛生局技正李昭瑢指出，設置22處篩檢點包含嘉義長庚紀念醫院、大林慈濟醫院兩大醫院及18鄉鎮衛生所、衛生局及民雄同志健康中心諸羅部屋等處，除提供民眾定期篩檢諮商服務，也包含愛滋快篩，檢驗只要花10至15分鐘即可知道結果，比起以前要花上1周等待，更有效率。

李昭瑢說，以往因等待期較長，有些受檢民眾因害怕結果而失聯，錯失治療時機，2年前引進快篩後，也建立制度，若為陽性就會有專業人員陪伴就醫，提供快速貼心一條龍服務。避免民眾在介入醫療時恐懼不安，大大提高篩檢意願並遏止性病感染擴散。

衛生局長趙紋華提醒，性病常令人諱疾忌醫，多發生於未使用保險套的不安全性行為者，提醒民眾重視篩檢以自我保護，善用22處篩檢服務點，早期發現早期治療，保護伴侶及自己。