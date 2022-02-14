2019年3月間陳姓男子與李姓友人一同前往員林市琥珀大廈找援交妹開房間準備性交易，不料最後卻演變成與應召集團成員械鬥，血流滿地。（資料照）

25歲陳姓板模工2019年3月間與友人們至員林市琥珀大廈6樓欲從事性交易，在進入房間之際，卻遭應召集團成員阻攔；雙方爆發推擠，陳男竟從腰際拿出預藏的開山刀朝對方2男不斷揮砍，又在停車場刺傷另名把風男子，彰化地院依傷害、殺人未遂等罪名，重判陳男應執行8年、李男8年4月有期徒刑。

根據判決書，2019年3月9日深夜11時許，陳男與26歲李男、呂男等友人，開車前往琥珀大廈6樓817室找援交小姐開房間；由於李男前一晚曾在雲林縣犯下性交易洗劫外籍賣淫女案件，應召站成員獲悉後，擔心李男故技重施，由負責人召集黃男等4人前往攔截，雙方人馬扭打成一團。

染著一頭金髮的陳男見狀，隨即掀開上衣，從腰間抽出一把開山刀朝對方胡亂揮砍，砍傷黃男右手肌腱斷裂、食指與掌骨骨折；另名洪男右側頭皮撕裂傷，右手手指多處肌腱斷裂、小指神經與動脈斷裂，右大腿還有長達8公分刀傷。

陳男一群人趁亂逃到停車場，不料在車上等候的林姓女子卻說鑰匙已遭其他男子拿走，陳男等人見一名男子在停車場邊守候疑似把風，李男懷疑車鑰匙在他身上，雙方發生口角。

李男氣憤走回車上拿棒球鋁棍，陳男竟二話不說就拿起開刀山直刺入男子左胸膛，隨即與持球棍的李男聯手對男子一陣痛毆，亂打、亂砍，導致全身手腳多處刀傷、骨折，左胸刀傷深達5公分深導致氣血胸，緊急送醫急救才挽回一命。

事後應召集團成員向警方報警提告，李男與陳男兩人遭檢方依強盜等罪嫌起訴，彰化地院審理後，依攜帶凶器強盜罪、2次共同犯傷害罪重判應執行李男8年4月有期徒刑；陳男則依共同犯傷害罪與殺人未遂兩罪，重判8年。全案得上訴。