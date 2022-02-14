25歲陳姓板模工2019年3月間與友人們至員林市琥珀大廈6樓欲從事性交易，在進入房間之際，卻遭應召集團成員阻攔；雙方爆發推擠，陳男竟從腰際拿出預藏的開山刀朝對方2男不斷揮砍，又在停車場刺傷另名把風男子，彰化地院依傷害、殺人未遂等罪名，重判陳男應執行8年、李男8年4月有期徒刑。
根據判決書，2019年3月9日深夜11時許，陳男與26歲李男、呂男等友人，開車前往琥珀大廈6樓817室找援交小姐開房間；由於李男前一晚曾在雲林縣犯下性交易洗劫外籍賣淫女案件，應召站成員獲悉後，擔心李男故技重施，由負責人召集黃男等4人前往攔截，雙方人馬扭打成一團。
染著一頭金髮的陳男見狀，隨即掀開上衣，從腰間抽出一把開山刀朝對方胡亂揮砍，砍傷黃男右手肌腱斷裂、食指與掌骨骨折；另名洪男右側頭皮撕裂傷，右手手指多處肌腱斷裂、小指神經與動脈斷裂，右大腿還有長達8公分刀傷。
陳男一群人趁亂逃到停車場，不料在車上等候的林姓女子卻說鑰匙已遭其他男子拿走，陳男等人見一名男子在停車場邊守候疑似把風，李男懷疑車鑰匙在他身上，雙方發生口角。
李男氣憤走回車上拿棒球鋁棍，陳男竟二話不說就拿起開刀山直刺入男子左胸膛，隨即與持球棍的李男聯手對男子一陣痛毆，亂打、亂砍，導致全身手腳多處刀傷、骨折，左胸刀傷深達5公分深導致氣血胸，緊急送醫急救才挽回一命。
事後應召集團成員向警方報警提告，李男與陳男兩人遭檢方依強盜等罪嫌起訴，彰化地院審理後，依攜帶凶器強盜罪、2次共同犯傷害罪重判應執行李男8年4月有期徒刑；陳男則依共同犯傷害罪與殺人未遂兩罪，重判8年。全案得上訴。
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