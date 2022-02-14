台北捷運公司「志工大隊」經由捷運警察隊所規劃安排之專業訓練，必能增強其協勤能量。（圖／捷運警察隊提供）

台北捷運系統每日承載近200萬人次旅客，捷運警察隊13日舉辦演訓課程，現場有近200名志工參與台北市議員王欣儀也到場慰勉。捷警表示，捷運是重要的大眾運輸系統，警方對於維護捷運系統的安全維護，一直視為相當重要的工作。

捷運警察隊為持續強化捷運系統安全，除了常態性因應治安需求隨時彈性規劃警力佈署之外，自2014年發生鄭捷殺人案件之後，每年與台北捷運公司共同辦理多項模擬演練，由專業幹部與技術教官等擔任講師，針對保全、站務人員等加強訓練。

去年年底再與台北捷運公司共同研定，進一步針對現有的近300名「志工大隊」辦理演訓課程，透過實作、生動的課程安排，藉此提升志工們的「觀察與辨識技巧」、「即時聯繫通報」、「自我防護與訓練」等能力，強化志工對於危安事件之前期發覺與初步處置技巧。

捷運警察隊表示，台北捷運公司「志工大隊」經由捷運警察隊所規劃安排之專業訓練，必能增強其協勤能量，發揮似社區巡守隊之效能，共同維護捷運系統之安全，正是「警力有限，民力無窮」之最佳寫照。