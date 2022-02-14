國高中職生因有打疫苗，則恢復校外教學、畢業旅行，而幼兒園、國小生則無法跨縣市畢旅、校外教學。（北市府提供／游念育台北傳真）

青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園等場所，取消容留人數和預約制。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市長柯文哲今宣布，15日起台北市「微解封」，北市教育局目前日前公布防疫指引，若1人感染新冠肺炎變種病毒，就全校停課；面對台北市疫情穩定，北市府宣布，未來若有學校1人確診、全班停課14天；不同班級2人確診才全校停課14天，國高中職生因有打疫苗，則恢復校外教學、畢業旅行，而幼兒園、國小生則無法跨縣市畢旅、校外教學。

柯文哲說，國高中學生都有打疫苗，允許去校外教學和畢業旅行，因國小和幼兒園沒打疫苗，只能在北市戶外教學，跨縣市先不要，而欲前往校外教學貨畢旅的國高中生，要打疫苗，否則就要有3天內的PCR證明。

校園開放的部分，柯文哲表示，國中以上室內外的校園場地可以開放，不過室內需有防疫計畫和人流限制，但國小的孩子目前還不能打疫苗，所以仍維持暫不開放。

另外，針對北市場館，包括青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園等場所，取消容留人數和預約制，但仍要戴口罩，社區大學、樂齡學堂可實體上課，要戴口罩，柯文哲說，最有問題是「吃飯」，如果是老人共餐等活動，服務人員要打疫苗，且需符合歐盟標準，第二劑要打滿14天、未滿9個月，才視為有保護力，如果第二劑超過3個月，原則上可打追加劑。