2月15日元宵節，「2022新北市板橋元宵節」為延續愛心搖元宵傳統，板橋慈惠宮與接雲寺捐贈共10萬元愛心元宵，致贈弱勢家庭1005戶，板橋區公所於今（14）日下午舉辦「愛心元宵」發放活動，關懷板橋地區弱勢家庭，一同送愛心，提前慶祝元宵佳節。

板橋區公所主任祕書林今權表示，去年因疫情造成人心惶惶，但今年是福虎生風的新年，希望藉由發送愛心元宵，寒冬送暖，讓市民朋友在新春期間注入一股象徵重生希望的暖流外，祝福市民朋友新的一年團團圓圓、平平安安。

林今權指出，系列活動同步轉型為線上活動，結合府中在地商家優惠活動，推出「幸運金手指」手機搖元宵活動，讓民眾透過網路互動，感受元宵摸彩氛圍，同時也振興在地商家，促進地方消費。

此外，今年活動也特別設置五座特色燈區於萬坪公園，包含結合在地人文藝術燈籠的「雙城希望燈廊」、三隻福虎花燈齊聚板橋，凸顯喜慶特色的「福虎團圓來祈福」、與板橋最大元宵「餚餚鬧元宵」、還有布滿百盞玫瑰花帶來幸福的「同心花海遇見你」以及將暖光燈飾點亮浪漫溜冰場的「幸福小時光」，打造板橋白天夜晚最吸睛的新年新氣象。

另在府中地區燈海裝置，將千盞燈籠點綴在府中路上，串聯柏壽公園燈區營造新春喜慶氛圍，吸引民眾感受古城獨特新魅力。

板橋區公所今年因應疫情舉辦「實體與線上併存」等元宵系列活動，包含燈區展示、手機搖元宵等活動，延續春節的歡樂氣氛活動，希望透過元宵活動，祈福全世界平安。