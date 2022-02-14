劍麟元月營收年增5.69％ 16:372022/02/14 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍麟（2228）自結1月合併營收3.7億元，月增11.23％、年增5.69％。劍麟解釋，元月營收成長係惠於占整體營收77％的汽車事業部貢獻。 展望第一季，劍麟看好全球汽車市場之新車銷售量持續成長，且平均每車安全配件規格及數量滲透率逐年提升，將持續積極與客戶保持每年開發多款技術升級之新產品，同時擴大市場業務版圖，可望隨著市場需求提升，推進劍麟汽車事業部的產能稼動率保持良好水位，優化產能效率，貢獻整體營運保持良好的成長動能。 上櫃公司元月營收穩健成長 年增率10.43％ 晶片荒 和泰車元月營收衰退近16％ #劍麟 #全球 #汽車事業 #保持良好 #元月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航1月營收142.55億 年增57.86％客運旺 16:392022/02/14 財經 輕型商用車銷售旺 中華車元月營收月增近25％ 16:202022/02/14 財經 杏一元月營收開紅盤 年成長7.35％ 10:392022/02/14 財經 橙的元月營收年增47.12％ 創近三年同期新高 12:042022/02/14 財經 廣華-KY元月營收7.82億 年增20.81％創同期高 09:192022/02/14 財經 淡季不淡 全球傳動1月營收創同期新高 11:112022/02/14 財經 全球購併 第一金投信：科技、醫療最夯 04:102022/02/14 證券．權證 《興櫃股》快篩急單加持 安盛生1月營收創高 10:002022/02/14 財經 可成1月營收28.36億 年減幅近13個月新低 14:592022/02/14 財經 內需增溫、全球經濟成長加持 中小型股補漲 可望跑贏大型股 04:102022/02/14 投資理財 未來5年 大陸拚成為全球科創中心 04:102022/02/14 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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