劍麟（2228）自結1月合併營收3.7億元，月增11.23％、年增5.69％。劍麟解釋，元月營收成長係惠於占整體營收77％的汽車事業部貢獻。

展望第一季，劍麟看好全球汽車市場之新車銷售量持續成長，且平均每車安全配件規格及數量滲透率逐年提升，將持續積極與客戶保持每年開發多款技術升級之新產品，同時擴大市場業務版圖，可望隨著市場需求提升，推進劍麟汽車事業部的產能稼動率保持良好水位，優化產能效率，貢獻整體營運保持良好的成長動能。