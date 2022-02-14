2月11日星空聯盟於Air Transport News在希臘埃卡利（Ekali）所舉辦的「航空運輸大獎」（Air Transport Awards）頒獎典禮上，獲頒年度最佳航空聯盟（Airline Alliance of the Year）大獎，這也是星空聯盟連續四年獲得這項殊榮。

Air Transport Awards每年邀請航空專業人士，針對航空業多項領域進行評比，遴選出表現優異和服務創新的業者，並頒發獎項予以肯定。星空聯盟對於航空旅行的未來發展作出卓越貢獻，再次獲得評審團的青睞。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示：「星空聯盟很榮幸再次獲頒此項殊榮，Air Transport Awards肯定了我們的創新精神和服務優化的承諾，也鼓舞全體星空聯盟成員一起度過航空業最大的危機。」

「航空運輸大獎」（Air Transport Awards）成立於2012年，是國際上唯一針對航空業主要領域的評鑑機構，每年遴選出對全球航空運輸發展具有卓越貢獻的頂尖公司與專業人士。

Air Transport Awards主席Dr. Kostas Iatrou表示：「我們看到星空聯盟堅定不移的理念，致力於提供旅客無接縫的友善服務體驗，並秉持創新、永續的精神，持續優化數位服務，因此將星空聯盟評選為年度最佳航空聯盟（Airline Alliance of the Year）。星空聯盟已有多家成員採用APEX Health Safety的最高鑽石等級評比標準，再次展現確保每位旅客健康安全的決心。」