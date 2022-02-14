櫃買中心14日指出，預計於2月17日（周四）審議正基公司（6546）上櫃案

根據櫃買中心資料顯示，正基公司主要從事無線通訊模組之研發、設計及銷售，董事長為陳明哲，推薦證券商是凱基證券、國泰證券及兆豐證券，申請時資本額6億232元。

正基公司109年合併營業收入為26億6532萬元，稅後淨利為2億8646萬元，每股盈餘為4.70元。110年前三季之合併營業收入為23億5883萬元，稅後淨利為2億8525萬元，每股盈餘為4.66元。