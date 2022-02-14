國內不動產型態多元，跨出雙北市到中南部農業小鎮，交易的主角就不是一般的大樓社區產品，反而以透天型態的產品為主，甚至還有部分的農舍、畜牧等設施，從實價揭露的資料可發現，農業小鎮部分雞鴨豬舍交易紀錄，甚至都是當地的前幾高價的交易，以彰化二林為例，去年交易第二貴的實登資料，備註關係人交易，其主要用途就是肉雞舍，佔地面積達1400餘坪，成交金額2500萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中南部地區因為產業特性，有些農業小鎮主要以農業和畜牧業為主，因此統計實價的前幾高價可發現，往往都是佔地千坪以上的農業與畜牧業，或者是工業型態的交易，金額高低則與個案的經營規模有關，佔地越大經營規模越大的個案，則交易的金額就越高。

以彰化地區為例，芳苑鄉去年10月有筆建物870坪的交易案，主要用途就是蛋雞舍、堆肥舍，也就是當前最缺最熱門的雞蛋，整筆交易土地面積達1285坪，揭露金額為3000萬元。

另外，彰化大村的美港路，則有一筆交易主要用途為農作產銷設施－菇類栽培場，土地822坪建物面積920坪，成交總價達5200萬元，是去年大村鄉實價金額的第二高價。

彰化大城鄉去年實價第一高則是許厝巷一處交易，成交金額達1250萬元，土地近千坪且有建物181坪，主要用途則是畜牧設施的肉牛舍等，彰化二林去年也有高價畜牧交易，去年該區域交易第二貴的實登資料，備註關係人交易，其主要用途就是肉雞舍，佔地面積達1400餘坪，成交金額2500萬元。

曾敬德表示，從實價移轉的資料顯示，想要投入畜牧業的經營，規模越大金額越高，對於想要投身畜牧產業的民眾來說，實價的揭露資料也提供一定的行情參考資料，至少可以先估算看看光不動產部分需要多少的投資金額。