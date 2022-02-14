受惠於BMW新車大量到港交車，汎德永業（2247）元月業績創新高。汎德永業自結，1月合併營收45.9億元、年增6.25％，刷新單月營收歷史新高紀錄。

汎德永業表示，旗下經銷的豪華車品牌BMW，元月熱門車款大量到港，全新X3豪華運動休旅、X4豪華跑旅也同步於元月正式交車，在新車蜜月期效應下，寫下自掛牌上市以來營收最佳歷史成績。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，加上新車大量到港交車，推升1月合併營收達45.9億元，其中熱門新車款如BMW X3、X4、4系列Gran Coupe、2系列Coupe元月皆有交車，依目前預收單仍相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可望延續。

汎德永業分析，隨著國內經濟動能持續擴增，房市、股市景氣保持熱絡，國旅旺盛提高用車需求等利多因素下，預估今年台灣新車市場仍將持續火熱，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況明顯較往年更佳，加上正2022年式新車也預計將於3月起陸續到港，在新車供貨無虞情況下，公司對今年新車銷售表現展望樂觀。

汎德永業進一步指出，2022年將會是BMW全新產品線最為強勢的一年，目前各類型車款預收單皆相當踴躍，其中重磅電動車BMW全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版今年訂單配額已完售，預計於4月開始陸續交車，為業績表現注入強心針。另外，集結BMW品牌旗下最強元素所打造的首款豪華純電性能休旅－全新BMW iX M60已展開預售，為電能世代帶來令人血脈賁張的駕馭快感。

而在Porsche部分，部分熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan目前銷售依舊維持高檔表現，今年上半年也即將迎來全新Macan、全新Macan S、全新Macan GTS三款車型，預計將能再掀一波新的交車熱潮，在訂單滿手的情況下，公司目前也積極與品牌總代理認陸續交車進程，爭取更多新車配額。

汎德永業表示，隨著BMW、Porsche在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，推升1月維修保養業務維持穩健成長，預期未來隨著「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、「台中保時捷4S多功能展示中心」兩大新據點的加入，經濟規模效益發酵，維修保養業務將能逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展也將更有助益。