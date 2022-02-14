MOSFET(金氧半場效電晶體)新兵報到，力士(4923)看好5G、AI、工業自動化、新能源車等終端市場需求高漲，加上全球晶片荒情況尚未緩解，力士在產能上有世界(5347)力挺，給予很大的支持，預估今年毛利率也可望優於去年，力士預計3月中旬上櫃。

力士繼2021年已取得國際筆電品牌HP充電變壓器(Adapter)之台灣唯二MOSFET合格供應商，更於1月獲全球前三大筆電品牌之一的DELL小訊號MOSFET合格供應商資格，有助於擴大旗下MOSFET產品市場滲透率，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之MOSFET產品。

晶圓產能緊張，力士擁有世界力挺，獲得很大產能得支持，去年相較前年多出20%的產能，今年也預計相較去年多出20%，但在產能依舊無法完全應付訂單下，力士也會在客戶上有所取捨。另外，儘管去年有受到晶圓漲價問題，但力士幾乎可以全數轉嫁給客戶，加上透過先進的技術取代舊有低毛利率產品，均有利於支撐力士毛利率，更可以改善產能效率，預估今年毛利率也可望優於去年，營收也預計相較去年有雙位數成長。

力士耕耘中低壓MOSFET，主力產品包括MOSFET成品、半成品晶圓片Wafer等合計占整體營收近八成，產品應用涵蓋PC/NB、手機、電池、TV面板等領域，為業界少數擁有共91件豐富專利布局，並與專屬晶圓代工廠與封測廠封閉式製程平台滿足客戶高客製化產品需求，更是為大中華地區第一家擁有自主性8吋晶圓與0.18微米溝槽式功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)之半導體製程技術開發和元件設計能力業者。

力士表示，隨著終端市場應用升級、先進封裝趨勢，積極深化MOSFET產品研發朝晶片微縮化、高功率、大電流、優異散熱效能、產品效率升級等技術提升。力士2021年前三季合併營收達8.3億元、稅後淨利1億元、每股稅後盈餘(EPS)4.11元，前三季獲利表現創下公司成立以來全年獲利新高。

根據專業研究機構TrendForce最新統計，由於全球晶片供應緊缺，加上車用、消費電子、工業 用市場需求持續高漲，帶動全球 MOSFET市場供應缺口加劇，除預估2021年全球功率半導體元件市場規模達97億美元、年增22.8％，看好未來消費電子需求穩健、車用市場持續增溫，2022年整體MOSFET市場規模將達百億美元大關。

展望未來營運，力士持續擴大公司多元領域接單布局，尤其受惠 NB、電池、手機等產業客戶持續加大MOSFET成品拉貨力道，帶動1 月合併營收達1.03億元、年增14.75%，刷新歷史單月新高，除此之外，力士積極開創新商業模式、切入藍海市場，以避開產品價格競爭，在新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，且客戶對於產品品質與穩定度皆有高度認可，力士有望隨著主要客戶的需求持續增加，帶來新一波營運成長動能。