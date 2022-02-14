連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠展店效益及尾牙旺季加持，配合年節禮盒熱銷助攻，2022年1月營收持穩高檔、以3.32億元改寫歷史次高。由於春節連假訂位暢旺、情人節商機可期，配合新展「乾杯」台南三井店挹注，看好2月營收有望持續攻高。

乾杯2022年1月自結合併營收3.32億元，雖較去年12月3.74億元新高減少11.23％、仍較去年同期2.65億元成長達25.17％，創同期新高、歷史次高。集團表示，儘管台灣事業群因疫情升溫導致桃園、新竹分店來客減少，其餘地區業績在歲末尾牙商機帶動下仍表現暢旺。

而乾杯1月於海內外新展達4家店，「乾杯」及「黑毛屋」進駐集客力強大的遠百竹北店，不到半個月來客數已逼近4千人，「黑毛屋本家」亦首度以頂級火烤兩吃服務插旗台中市政商圈。中國大陸則由「老乾杯」首度插旗杭州、開出杭州萬象店，均增添營收動能。

同時，疫情使不少企業將員工尾牙聚餐改為贈送年節禮盒，乾杯外販事業對此提供企業客製禮盒需求、接獲逾700份禮盒訂單，並推出多款燒肉及鍋物禮盒搶攻圍爐商機，虛實通路並近銷售銷售近800份，合計年節禮盒銷量較去年翻3倍，助攻1月營收成長。

展望後市，春節9天連假推升內需聚餐需求，乾杯旗下「乾杯」及「老乾杯」推出新年團圓套餐搶客，各品牌晚餐時段幾乎全滿，「和牛47」與「麻辣45」情人節檔期訂位亦達8成，配合「乾杯」進駐台南三井Outlet、將於月中試營運，看好2月營收有望持續攻高。