財政部14日公布我國2022年元月稅收為2032億元、年增158億元，年增率約8.4％，主要是國內消費升溫，元月營業稅收年增67億元所致。

另展望2022年全年稅收，財政部指出，我國有企業獲利成長、出口暢旺、內需回溫等三大正面因素，預估6～7月進帳的營所稅收、綜所稅收大補丸後勢可期。

官員表示，依金管會與證交所統計，2021年前三季上市櫃公司總營收約27兆元、年增近兩成，稅前淨利約3.3兆元、年增八成以上。

依推估，上市櫃公司2021年全年合併營收有望突破40兆元、獲利上看4兆元以上，預計上市櫃企業全年營收與獲利有望挑戰史上新高，企業2021年高獲利表現將遞延反映在2022年營所稅收部分。

而企業獲利良好也會反應在員工分紅獎金成長態勢，官員指出，近期有上市櫃業者發出40個月年終獎金，科技業也紛紛發給員工大紅包，在此趨勢下，有望看到綜所稅收一併成長。

另在出口方面，我國2021年全年出口規模4465億美元、全年出超規模653億美元，皆為歷史新高紀錄，尤其在需求不減、全球經濟回升、供應鏈問題逐漸改善等趨勢下，台企有望延續出口優勢。依主計總處預測，2022年出口成長可望達到6.14％。

至於內需表現也逐漸回溫，財政部表示，依經濟部批發與零售業統計，批發業2021全年營業額為12.16兆元為歷史新高，包括機械器具、建材批發業都出現雙位數成長。而零售業2021年零售業營業額為3.98兆元、其規模為歷年新高水準。

此外，國發會近日也發布最新預測報告，在出口持續強勁，民間消費回穩等動能推升下，2022年經濟成長可望超過4％，台灣虎年經濟虎虎生風。