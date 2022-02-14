全宇-KY（4148）公告1月合併營收1.19億元（馬幣1812萬元），年增率4.01％（馬幣年增率10.87％）。預期在肥料價格普遍因原物料價格的上漲而提升，加上市場需求成長下，第一季營運淡季不淡，上半年樂觀可期。

營運漸入佳境的全宇，繼去年第四季開出上市以來同期營收高點6.75億台幣（馬幣1.02億）後，預計第一季營運仍將呈現淡季不淡走勢。在原料價格居高不下、勞動人力仍舊短缺的情況下，全宇的主力產品生化複合肥料對種植園而言同時具有增加產量、減少施肥次數及預防病蟲害等功效，不僅可提升種植成效並減少人工成本，高漲的原料價格也縮小了化學肥料和生化複合肥料之間的價格差異，更進一步推升種植園的施用意願。

全宇的客戶以馬來西亞大型種植園為主，業務模式多以半年或一年期標案進行。目前已陸續開出的標案顯示今年度營收結構將有機會透過生化複合肥料比重的提升而優化。

受匯率因素影響，該公司一月營收與去年同期相較僅上升4.01％，但以功能性貨幣馬幣來看營收成長幅度則達10.87％。

全宇自去年起即針對原物料價格上揚在進料及庫存管理上進行應對佈局，在肥料價格及市場需求雙揚的情況下，樂觀看待上半年業績成長動能。