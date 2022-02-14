前國民黨高雄市議員梅再興2002年花3500萬元在上海市購屋，甜蜜登記在許姓妻子名下。2020年1月兩人離婚分財產時，梅要求許女還他一半現金，許妻堅稱該房是贈與、拒絕給付。高雄高分院認定該房非贈與，許女應給付梅1750萬元，可上訴。

梅和許女結婚30年，2020年1月鬧離婚，兩人在大陸武漢、上海各有一間房，武漢房屋登記為兩人共同持有，上海房屋由梅購買後、登記在許女名下，價值約3500萬元。

梅和許女2020年3月已和解離婚，梅當時請求夫妻剩餘財產分配，認為上海房屋由他出資購買，再登記在許女名下，離婚後許女應將房產一半價值、1750萬元歸還給他。

許女堅稱，梅當年買屋時就把房子直接贈與她，並不像武漢房屋一樣登記在兩人名下。且梅2006年時曾說，會把上海房屋送給她，是因為要補償數十年來都是她在支出家用及兩名女兒的學費。2013年梅還棄她們妻女不顧、離家出走，對她財產增加並無任何助益，故請求《民法》第1030條之1第2項規定，調整或免除被上訴人之分配額。

梅的女兒出庭證稱，梅當時承諾全家飛去上海，要在那邊開牛肉麵店，所以由梅先出錢，媽媽簽文件，房子也登記在媽媽名下，兩人認知房子是共有財產。

法官查出，2016年梅與許女兩人協議離婚過程中就曾房屋如何分配，最後採信梅的說法，一審判許女應給付梅再興1750萬元，許女不服判決上訴。

高雄高分院根據相關事證及證詞，認定許女持有的上海市房產不屬梅所贈與，維持一審見解，認定上海房屋應該列入兩人剩餘財產分配，駁回許女上訴，全案仍可上訴。