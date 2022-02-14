蔡允潔不避談緋聞男友，但對男方種種舉動翻白眼。（紅心字會提供）

草爺（左起）、蔡允潔、星座專家Iris老師、紅心字會秘書長李顯文、總經理室陳功興處長、卜星慧、林立青出席記者會。（紅心字會提供）

蔡允潔、草爺、卜星慧及作家林立青14日出席紅心字會「Hi Love一塊，愛人啊」公益零錢捐活動，日前蔡允潔被拍到和助理Fraser互動曖昧，今問她情人節是否已從曖昧變成穩定交往中，她表示自己一直是持開放態度，給足男方追求的機會，但前幾天男方送上1束花，花旁邊卻放了3顆橘子，讓她無言直說：「很像在拜地基主。」

Fraser不懂人情世故，讓一旁助攻的親友團都無奈，像有次兩人去苗栗出席活動，苗栗溫泉相當有名，那時蔡允潔已答應跟Fraser一起過夜來趟泡湯之旅，卻因為訂不到房間作罷，男生也不會想備案。且蔡允潔的媽媽已見過Fraser2次，覺得目前只要是男生都可以，只單純問蔡允潔說：「對方受的了妳嗎？」

蔡允潔也大方分享，自己在年節期間在好姊妹卜星慧、助理Fraser的陪同下，開車到各地的萊爾富便利商店去宣導零錢捐，1個月下來，跑了超過100間的便利商店，還替值班的店員加油打氣，許多店員看到零錢箱上公益貼紙的本尊出現時還說：「見過各式各樣的客人，還是第一回看見零錢箱上的公益大使現身。」

草爺則表示：「我是1位有4個小孩的父親，我特別會重視關注與孩子有關的議題，面對弱勢兒童的遭遇，我既心疼也不捨；看來我只能把身邊的兄弟朋友們當成『愛人啊』邀請這些身邊的愛人們，多少幫忙捐一點，一塊，愛人啊！」

而「創作才女」卜星慧及《做工的人》作者林立青，也替這些弱勢家庭、小朋友及獨居長者向善心民眾喊話，卜星慧說：「因為疫情導致這些家庭、長者生活又更加困難，我感到心疼與擔憂，會把他們的故事寫成歌曲，替紅心字會募集資源。」

作家林立青更是替紅心字會感到著急，去年疫情對公益團體造成了不小的衝擊，募款更是困難，弱勢家庭需求增加，但經費卻嚴重短缺；而今年原本計畫要募集年菜、愛心紅包、寒冬送暖物資包等活動，又再次碰上疫情升溫，為了落實防疫只好暫停。