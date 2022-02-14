「小綠綠」北一女中14日在110學年度HBL高中籃球聯賽女子組8強複賽第2天賽程，以79比70擊敗金甌女中、收下2連勝，不過球員場上防守發呆，讓戰況面臨危機，教練駱燕萍很不滿意，賽後在休息室不斷點出問題，希望球員記取教訓、不要再犯。

賽後駱燕萍指出，球隊從兩位數領先到下半場1分落後，場上球員防守發呆是主因，另外針對金甌3個主要得分點游沁樺、邱詠鈴、陳芊諭的防守，上半場讓游沁樺得分掛零，不過也有漏掉人，對於防守真的不滿意，「很多球沒做好包夾，或是空中、地板的球沒有積極奮力爭搶，所以賽後動怒，畢竟防守不該有這樣的表現。」

駱燕萍補充，此役先發主力蔡佑蓮有點熄火，做了不少機會給康亦喬，此外宋瑞蓁本戰也展現價值，這位高一就勇奪新人后的好手，近兩屆聯賽打得比較憋，她希望宋瑞蓁可以更樂在其中，不然就要讓她坐板凳，而宋瑞蓁找回節奏，她也很開心找回自己舒服的狀態，比賽中打到第3節兩腿都抽筋，賽後坦言很累是生涯第一次在場上兩腳都抽筋，但是可以在場上發揮，就是最開心的事。

宋瑞蓁本戰只差1次抄截就完成大三元，她笑說：「沒關係，之前也遇過只差1助攻大三元，可以幫助球隊獲勝比較重要。」北一女此役僅宋瑞蓁得分達雙位數，得分次高是替補鍾欣旂，獲得9分，彭詩婷抓下11籃板。

金甌邱詠鈴21分最高，游沁樺13分、14籃板「雙十」，陳芊諭10分。