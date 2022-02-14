知名脫口秀《炎上BURN》，以邀請話題人物當嘉賓聞名，最新的來賓是網紅愛莉莎莎，但她的場次在2021年因疫情影響而多次延期，直到本月13號終於在台北流行音樂中心盛大開演，除了主角愛莉莎莎，還有多位高知名度YouTuber也與會，其中，滴妹不但盛裝出席，還超有誠意開低胸，讓好友瑋瑋、董仔都忍不住喊聲：「美的！水噹噹！！」。

《炎上BURN》愛莉莎莎場次終於登場，她本人穿著銀灰色露肩禮服現身，而來賓也都精心打扮，其中，女神滴妹也出席，事後特地po文，表示跟哥哥阿滴一起去給愛莉莎莎加油，且哥哥這次還擔任「火伴」，她勢必要盛裝打扮表示力挺。

照片中，滴妹一頭棕色長捲髮披散而下，相當柔軟有光澤，招牌黑框眼鏡還戴著，但妝容跟飾品可謂精心安排，尤其身上那件銀灰透膚雕花禮服，襯托滴妹白皙嫩肌與纖纖細腰，且胸口開了深V，難得露出「兇器」，展現平時看不出來的火辣身材。

滴妹貼出當天照片，甜問：「有美嗎？」，不但圈內好友都予以肯定答案，男性網友們根本暴動，激讚「Omg滴妹露出兇器」、「黑色眼鏡加銀色耳環也不突兀耶」、「簡直驚艷！」，吸引超過3萬人搶按讚，而除了滴妹的亮麗現身外，當天演出還有個大亮點，就是當初愛莉莎莎拍片推廣「喝橄欖油排膽結石」時，公開質疑她的台大兒科醫師「蒼藍鴿」，這位「宿敵」也出席了《炎上BURN》，阿滴透露蒼藍鴿登場、跟愛莉莎莎世紀同台時，「現場大概歡呼了1分鐘有」，場面嗨爆了！