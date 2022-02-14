Gogoro向來愛玩色彩變化，車身、配件的組合多變，讓每名車主都能展現自我風格。據PANTONE公布的「2022年度代表色」是長春花藍VERY PERI（17-3938），揉合紫紅與藍色象徵無憂無慮的自信和大膽的好奇心，勇敢擁抱不同的可能性、打開新視野；與Gogoro搶在情人節前夕推出的VIVA MIX靈魂紫限定版不謀而合，神秘多變的漸層設計，傳達出女性車主獨特的風格，亦滿足女性多變的個性化需求。

Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版情人節登場。（陳大任攝）

帶點迷幻又浪漫的紫色，可說是最熱門的年度色彩，過去包括2018年紫羅蘭色ULTRA VIOLET（18-3838）、2014年蘭花紫RADIANT ORCHID（18-3224），以及2008的鳶尾藍BLUE IRIS（18-3943），都曾是PANTONE年度代表色。據PANTONE說法，長春花藍色正是此時此刻全球精神的象徵，也代表著人們正在經歷的轉換，展現了現代生活的多元融合。

Gogoro瞄準女性市場打造Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版，以神秘多變的漸層設計，滿足女性多變的個性化需求。（Gogoro提供）

VIVA MIX靈魂紫限定版擁有輕巧靈活的車身、省力中柱與倒車輔助、搭載耐用好保養的FLO DRIVE皮帶傳動系統等多項貼心設計，售價7萬8980元，並擁有包括深受車主喜愛的熱門配件「鋁合金 Y 型置物架」與「Gogoro 靈魂紫專屬安全帽」，前者價值1980元，採工藝鍛造，讓日常置物有如精品展示，獨家磁吸吊掛方式也貼心女性置物；後者價值1280元，讓女性車主以獨特風格、魅力登場。而POP個性化配件系統也推出多款紫色系新配件，可滿足VIVA MIX現有車主善變的喜好，為愛車增添個人風格。

「Gogoro 靈魂紫專屬安全帽」讓女性車主以獨特風格、魅力登場。（Gogoro提供）

「鋁合金 Y 型置物架」，工藝鍛造讓日常置物有如精品展示，獨家磁吸吊掛方式也貼心女性置物。（Gogoro提供）

POP個性化配件，車身飾板、矽膠保護套。（陳大任攝）

POP個性化配件，吊牌、鑰匙。（陳大任攝）

不只加配備，VIVA MIX靈魂紫限定版還搭配專屬Purple Soul靈魂紫的開關機音效，更可透過專屬Purple Soul靈魂紫限定Gogoro App主題介面進行多項設定，想怎麼變，就怎麼變。此外，為了順應女力潮流，品牌本次邀請藝人9m88擔任風格人物，全方位詮釋靈魂紫面貌，並將在時尚指標的台北W飯店1樓迎賓大廳外櫥窗，打造Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版專屬空間。

專屬Purple Soul靈魂紫限定Gogoro App主題介面。（擷取自App）

9m88擔任Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版風格人物，全方位詮釋靈魂紫面貌 ，展現女力潮流。（Gogoro提供）

品牌同時推出早鳥購車送好禮活動，即日起至4月10日，凡購買Gogoro VIVA MIX及Gogoro VIVA XL全車系，即贈Gogoro 20 吋城市輕旅行李箱（市價2280元）。此外，即日起至3月15日加碼推出抽台北W飯店壯美客房住宿券（市價3萬元）及台北W飯店雙人下午茶券（市價1980元），每週將抽出1組住宿券及2組雙人下午茶券，越早購車中獎機會越大。

即日起至4月10日購買Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版，即贈Gogoro 20 吋城市輕旅行李箱。（擷取自Gogoro官網）

即日起至3月15日加碼推抽台北W飯店優惠券。（擷取自Gogoro官網）

此外，目前包括基隆、台北、新北、桃園、彰化、嘉義、花蓮、台東等多個縣市已搶先公布今年的購車補助資訊，其中台北、新北及桃園額外提供振與加碼8000元補助，若是汰舊換新電動機車，最高補助金額達2萬7300元；花蓮汰舊換新電動機車補助款，不管是重型或輕型車均高達1.1萬元，若再加上經濟部工業局的7000元、環保署的3300元，總計可省下2萬1300元；而基隆的消費者若是汰舊換新二行程老車購置電動機車，可補助1.2萬元。

2022 各縣市最新購車補助(單位:新台幣)

即日起至3月31日以「VIVA MIX 銅板入手」專案購車，可享前3年最低月付1442元（貸款金額視車型而定），換算下來，每天只要1枚50元銅板，就能輕鬆入手最新款的Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版。此外，消費者若有汰舊換新的需求，Gogoro全台門市提供老舊車輛汰舊換新服務，在4月10日前至門市進行免費估價中古油車，如果以中古車收購車價全額折抵換購Gogoro智慧電動機車，加贈3000元配件金；如果選擇政府汰購補助並購買Gogoro智慧電動機車則加贈1000元配件金，輕鬆升級智慧電動機車。