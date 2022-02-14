71歲老畫家謝滄益捐贈20幅畫作，義助張芬郁參選市議員，張芬郁（左）感謝張老師，表示會努力力拚第三席，不辜負老師的心意。（張芬郁提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區71歲老畫家謝滄益，日前到前立委簡肇棟開設的診所就醫，還帶來20幅畫表示要義助簡肇棟牽手張芬郁欲參選市議員的費用，謝滄益指出，對政治沒研究，僅是對老朋友的支持，張芬郁感謝表示會努力力拚第三席，不辜負老師的心意。

謝滄益表示，簡肇棟是他們的家庭醫師，對我都很親切熱情照顧，得知張芬郁要選市議員，他不懂選舉，但有看過有人捐畫作義賣助候選人，於是也想用這種方式表達對老朋友的支持，所以趁著去看診時，捐贈20幅自己的畫作。

謝滄益表示，民國六十六年他從南投搬到大里來，陸續擔任立人高中和衛道中學的美術老師，大里是他的第二家鄉；記得20餘年前的某一天，現任的內政部次長陳宗彥，當時是大里市公所機要秘書親自拜訪他，希望他能參加大里市公所二樓畫廊舉辦的藝術家聯展，他想了一下就答應，也因此與當時的市長簡肇棟和夫人張芬郁結下不解之緣，並將一幅大里溪畫作贈送給簡肇棟。

簡肇棟回憶說道，1998年他在大里市公所二樓成立「杙文空間」，把藝文風氣帶進大里市，陪伴很多人成長，很欣慰杙文空間已成為「藝文走廊」延續至今，也感謝大里藝術家們和學校無私共襄盛舉，才能一起帶動大里藝文風氣。

張芬郁表示，非常感謝謝滄益老師的義助，但她也向謝滄益解釋，因為要成立競選總部必須先通過民進黨的黨內初選獲提名，她允諾會努力力拚第三席，不辜負老師的心意。