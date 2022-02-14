明天就是元宵節，往年此時台東市街頭熱鬧滾滾，但因疫情依舊緊繃，台東縣政府遵循中央疫情指揮中心規定，已宣布神明聯合遶境及炮炸寒單爺活動全數取消，不過部分宮廟仍以走春淨宅為名義出巡，民政處長鍾青柏對此表示尊重，但是八家將等陣頭保持社交距離是紅線。

每年在元宵節前一天，宮廟間會有走春活動，近日縣府接獲民眾反映，有宮廟到縣內各地廟宇走春時未戴口罩，恐成防疫破口，縣府民政處表示，民間的習俗會予以尊重，宮廟間的走春會香和民宅邀請的淨宅活動不會嚴格禁止，但是仍須依照中央防疫規定，保持社交距離、全程戴口罩，否則衛生局將開罰。

另外，跟台南鹽水蜂炮齊名的台東炮炸寒單爺今年也延期，主辦的玄武堂堂主李建智宣布，炸寒單配合防疫規定，延期到農曆3月15日、也就是國曆的4月15日舉辦。去年疫情期間曾經用直播讓民眾在網路上看炸寒單，但今年也一併取消了元宵直播。

往年的元宵節，台東市街頭熱鬧滾滾，但是由於本土疫情還是持續出現，台東縣政府也依防疫規定，要求取消元宵聯合民俗遶境及炸寒單活動，台東市街頭變得很冷清，僅偶爾有宮廟「化整為零」出巡走春，連續兩年看不到「咚咚鏘」及炸寒單，不少信眾感到失望。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，台南的鹽水蜂炮並未取消，許多縣市也都有熱鬧的燈會，許多遊客會為了炸寒單來台東，往年這個時候市區的旅宿業幾乎全滿，目前可能不到5成，台東今年的元宵格外冷清。