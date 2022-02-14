備受各界矚目的2022年台北市長選戰，若藍營派出立委蔣萬安，不論是單獨對上綠營可能參選的衛福部長陳時中，或同時對上台北市副市長黃珊珊形成「三腳督」局面，民調均處於領先。不過，前立委林濁水發現，蔣萬安在年輕族群的支持度中不如陳時中，忍不住直言，「只抱蔣經國神主牌位，唯恐被蔡英文搶走，不求改頭換面，國民黨未來在哪裡？」

《ETtoday新聞雲》公布的民調顯示，若年底的台北市長選戰由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣以48.6%的支持度領先陳的35.7%，目前支持度差距為12.9個百分點。若民眾黨派出黃珊珊加入戰局，其支持度為18.6%，會使蔣的部分支持者跑票，蔣支持度降至37.4%，陳支持度降至31.3%，雙方差距拉近為6.1個百分點。

值得注意的是，該民調的細部資料也顯示，陳時中在20-29歲族群和30-39歲族群當中的支持度贏過蔣萬安，蔣萬安在50-59歲族群和60歲以上族群的支持度則均贏過陳時中超過10個百分點。

對此，林濁水今天(14日)在臉書上表示，蔣萬安比陳時中足足年輕25歲，「年輕人支持度，一面倒大輸，靠老年人痛惜」。林濁水直言，「這樣，只抱蔣經國神主牌位，唯恐被蔡英文搶走，不求改頭換面，國民黨未來在哪裡？」

此外，若民進黨是由林佳龍與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣仍以49.9%的支持度勝過林的30.6%；若黃珊珊加入戰局，其支持度為19.7%，蔣的支持度降至38.5%，林佳龍支持度降至27.1%。若民進黨是由蕭美琴與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣仍以49.9%的支持度勝過蕭的31.3%；若黃珊珊加入戰局，其支持度為18.5%，蔣支持度降至38.8%，蕭支持度降至27.7%。