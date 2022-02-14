虎年開春悠遊付就送好禮，慶祝上海商銀上線，使用悠遊付綁定上海商銀帳戶消費扣款，就有100元悠遊付儲值金紅包可拿，首次綁定台北富邦銀行帳戶也有10％回饋，讓你新春就可沾喜氣。

歡慶上海商銀成為第16家悠遊付合作銀行，自2月14日起至6月30日，使用悠遊付綁定上海商銀帳戶，並完成任一筆不限金額消費扣款，即可獲得悠遊付儲值金100元（限量5000名）。

自2月15日起至4月30日，以台北富邦銀行一般存款帳戶或數位存款帳戶首次綁定悠遊付並直接扣款消費，筆筆皆享消費金額10％悠遊付儲值金回饋，每帳戶累計最高100元悠遊付儲值金，活動回饋上限30萬元，額滿為止。

對於沒有信用卡或不習慣使用信用卡消費的民眾，使用綁定帳戶扣款，一樣可以享受電子支付「只要一支手機、隨處皆可消費」的便利，透過綁定帳戶也可以自動幫悠遊付錢包儲值，轉帳給他人或收款，更能一鍵搞定。