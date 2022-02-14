台南市近年受惠南科效應，許多工程師在台南置產，房市交易熱絡，不少大型指標建商紛紛到台南獵地推案。台南高鐵特定區聚集台灣未來10年將大力發展的核心產業，加上MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井OUTLET）2/16日開始試營運，2/25日正式開幕，為周邊房市熱度再點火，專家指出，OUTLET開幕後將帶動商圈發展，周邊新案成交價已站上3字頭，隨產業陸續進駐，未來房價可望以3字頭做起漲點。

台南三井OUTLET位於台南市歸仁區歸仁大道，屬於高鐵特定區，是三井不動產集團在南台灣的首個購物商場投資案，更是台南近年重大投資案之一，占地5.86公頃，總樓地板面積約84000平方公尺，為4層樓商場，緊臨高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站，獨特的OUTLET購物模式，還沒開幕就引發民眾高度關注。

從成交量來看，過去歸仁周邊房市是每年成交不到100戶的地區性買氣，隨高鐵特定區的智慧綠能科學城推動發展，新案買氣噴發，預售案一推出就吸引大批民眾排隊搶房，甚至熱銷到出現加價轉賣排隊號碼牌的亂象。

如達麗建設「國家強棒」2020年推出近600戶，開案時還有1字頭價格，短短2個月快速完銷，接著開賣的「晶悅首發」、「佳展大展」、「遠雄明日讚」等建案也引發民眾一陣搶購熱潮。

根據實價登錄查詢，「遠雄明日讚」住家最高價已來到每坪28.9萬元，「佳展大展」最新實價登錄也從剛開賣的每坪19.3萬元，一路到去年12月的27.1萬元，不到半年漲幅高達4成。

麥克威登創意行銷經理鍾佳峰表示，「晶悅首發」之前暫時封盤，今年1月結構體完成後重新開賣，目前成交價達29~31萬元，已銷售8成，未來區域還有春福新案即將進場，預估開價將站穩3字頭，成為近1年台南房價漲幅最高的購屋熱區。

圖說：「晶悅首發」今年1月結構體完成後重新開賣，目前成交價達29~31萬元。

台南市不動產開發公會理事長郭建志指出，高鐵特定區規劃智慧綠能科學城，目標是創造台灣綠能產業生態系，聚集台灣未來10年將大力發展的核心產業，有百億國家級投資擴大群聚效應。

除了三井OUTLET，周邊建設還有大台南會展中心、科技聯合研究中心、綠能示範場域、中研院南部院區等，在未來建設題材繼續發酵下，區域房價可望站穩3字頭，且有機會複製南科經驗，郭建志說：「雖然短期生活機能還不成熟，3字頭具有抗性，但是長期來看，綠能科學城若能帶來更多就業機會與人口移入，現在還只是大型建設剛成形的房價起漲點。」

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