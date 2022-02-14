看好女力發威！台中市政府新任北區區長江惠雯，由北區戶所主任陞任。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府14日舉行「北區區長、北區戶政事務所、太平區戶政事務所暨豐原區戶政事務所主任布達暨宣誓交接典禮」，由民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持及監誓，期勉新任區長及戶所主任帶領所屬團隊努力打拚，走入基層傾聽聲音，讓市政軟硬體建設更接地氣。

民政局團隊調整戰力，陣容更新，新任北區區長江惠雯由北區戶所主任陞任，原任區長柯宏黛榮調民政局專門委員；新任北區戶所主任鄭鳳秋由民政局戶政科長調任；新任太平戶所主任林伶香由豐原戶所主任調任；另新任豐原戶所主任朱啟華由法制局行政執行科長調任。

吳世瑋指出，行政團隊多元的歷練能為市民創造福祉，市政建設要靠市政團隊各崗位的全力支持與協助，期勉新任區長與戶所主任在前任區長及戶所主任奠定的卓越基礎上，能以豐富的地方溝通協調經驗，延續打拚的精神及情感，持續帶領區公所及戶所同仁齊心推動區政及戶政業務，提供市民更好的服務品質。