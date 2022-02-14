光寶科技(2301)公布2021年第4季及全年財報，光寶科第4季稅後盈餘為25.09億元，季減19%，年成長25%，單季每股盈餘為1.11元，為5年來同期新高，累計2021年每股盈餘為6.01元，光寶科總經邱森彬表示，今年第1季有機會微幅成長優於去年同期，獲利亦可望維持相對成長趨勢。

光寶科今日舉行2021年第4季法說會，受惠於來自光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，2021年第4季營業收入為445.69億元，季增6%，年成長8%，營業毛利為77.02億元，季減5%，年成長15%，營業毛利率為17.3%，季減2個百分點，年增1.1個百分點，營業淨利為36.13億元，季增3%，年增99%，營業淨利率為8.1%，季減0.3個百分點，年增3.7個百分點，由於提列光碟機事業商譽減損9.6億元，單季稅後盈餘為25.09億元，季減19%，年成長25%，單季每股盈餘為1.11元，創下5年來同期新高。

就各部門來看，2021年第4季光電部門營收為83.36億元，年成長7%，佔營收比重約19%，毛利率約22%到32%，營業淨利為9.28億元，年成長20%；雲端及物聯網部門營收為124.56億元，年成長13%，營收佔比為28%，毛利率約15%到25%，營業淨利為8.28億元，年成長16%；資訊及消費性電子部門營收為237.76億元，年成長5%，佔營收比重為53%，毛利率為12%到18%，營業淨利為23.12億元，年成長221%。

光寶科2021年全球合併營收為1648.28億元，年成長5%，由於光寶積極優化產品組合，強化全球智能製造與供應鏈管理之彈性與速度，有效提升營運效率，全年營業毛利為304.98億元，年成長11%，營業毛利率為18.5%，年增1.1個百分點，營業淨利為130.42億元，年成長26%，營業淨利率為7.9%，年增1.4個百分點，稅後盈餘達138.87億元，年成長39%，每股盈餘為6.01元，2021年獲利率和每股淨利均創下歷史新高。

邱森彬表示，2021年營收年成長達10%，不包含2020年處分之事業單位；不論銷貨毛利、營業淨利與稅後純益均創歷史新高，獲利成長幅度更是超越營收成長，實現優質獲利成長的目標，光寶持續執行以市場為導向的成長策略，2021年大幅增加RD研發費用逾2成，主要投資在光電、雲端、車用電子及5G/AIOT產品，這些產品與過去光寶提供給客戶的OEM、ODM最大的不同，在於光寶不再只是依客戶需求而提供產品設計製造的服務，而是依市場未來的需求，透過自主研發，提供市場系統性的解決方案；5G/AIOT及車用電子產品在過去二年已陸續完成與客戶認證的工作，隨著未來市場的增長，將成為帶動光寶未來持續成長的動能。