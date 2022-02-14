苗栗地院少年法庭及家事庭法官周靜妮，遭指控審理案件時，要少年下跪並自打巴掌引外界關注，此案移送懲戒法院職務法庭中。近日周靜妮再被爆出春節年假後從未上班，家事案件累積200多件未處理、坐領乾薪苗栗地院證實周靜妮確實一直沒有上班，目前將調整周的職務，並建議司法院對周靜妮停職處分。

周靜妮2019年審理一名少年對父母家暴案件時，當場要少年自摑耳光並下跪磕頭承認錯誤，當時消息曝光以後，引發社會譁然，司法院法官評鑑委員會今年1月底認定周靜妮，違背法官倫理情節重大，建議免除法官職務，並不得再當公務員，全案移送懲戒法庭審理。

最近周靜妮再被爆出法庭判決出爐前，並未盡到職責，不僅近兩年累計曠職逾70天，春假後沒上過班，目前一周以來累積216件家事案件、當中有60件是保護令，嚴重影響當事人權益。

苗栗地院14日指出，地院目前已建議司法院對周靜妮停職處分，也會調整周職務到非訟中心，至於周靜妮尚未處理的案件，已經分配其他法官協助處理。