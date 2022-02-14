大陸外交部發言人汪文斌今（14日）主持例行記者會。針對有記者提問，據媒體報導，美國正在從駐烏克蘭大使館撤離幾乎所有工作人員，陸方是否打算採取類似的措施，汪文斌回應，大陸駐烏克蘭使領館目前正常工作。

汪文斌表示，陸方密切關注烏克蘭局勢發展，大陸駐烏克蘭使領館目前正常工作，並稱，大陸駐烏克蘭使館已發布領事提醒，指導當地大陸公民和機構密切關注烏局勢變化，增強安全防範意識。大陸外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏的大陸公民和機構保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。